شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تداعيات قرار تقليص اللاعبين الأجانب على ميركاتو الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

ويعتبر المتابعون أن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدا، خاصة أن هذا القرار سيساهم فى ظهور لاعبين مهاجمون فى مصر خلال السنوات المقبلة .

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

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يذكر أن فريق بيراميدز هو الأخر متضرر من القرار، فلديه العديد من اللاعبين الأجانب أيضًا وهم: المدافع الإيفواري ويلفريد كانون، والبوركيني إريك تراوري، والسويدي التونسي عمر العيوني، والغاني جون أنطوي، بالإضافة إلى الأوغندي عبده لومالا.