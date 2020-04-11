رسميا.. بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي ينتهي عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، ليُسدل الستار على مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر" اليوم السبت فيديو يعلن من خلاله ضم أحمد فتحي بطريقة مبتكرة، حيث كشف عن "الجوكر" -كما يُلقب اللاعب- في لعبة الورق وكتب "تحدث بالفعل".

ولم يكشف بيراميدز رسميا أي تفاصيل أخرى تخص الصفقة المجانية أو مدة التعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 35 عاما.

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وكانت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح أعلنت بداية شهر إبريل الجاري تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي مع نهاية الموسم الجاري، بعد تعثر مفاوضات التجديد معه بسبب رفض اللاعب.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي عرض على فتحي تجديد عقده لمدة موسمين مع تقاضي 11 مليون جنيه صافية الضرائب عن الموسم الواحد، بينما جاء بيراميدز ليعرض على اللاعب التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم براتب سنوي أعلى.

يُذكر أن لاعب الإسماعيلي السابق انتقل للأهلي عام 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وخاض تجربتين على سبيل الإعارة مع ناديي كاظمة الكويتي في 2007 وهال سيتي الإنجليزي في 2013، وانضم إلى أم صلال القطري في 2014، قبل أن يعود للقلعة الحمراء عام 2015.