ظهير الوداد يرد.. هل ينتقل للأهلي أو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد الناهيري ظهير أيمن فريق الوداد البيضاوي المغربي، مصيره من الرحيل للأهلي والزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ظهير الوداد قال في تصريحات عبر صحيفة "LE360" اليوم السبت :"لم أدخل في مفاوضات مع أي فريق، أحترم عقدي مع الوداد الذي ارتبط بالنادي الأحمر وجماهيره الغفيرة".

وأضاف :"كل تركيزي حاليًا في مواصلي تدريباتي بالحجر الصحي، تحسبًا لعودة المنافسات الكروية من أجل الدفاع عن قميص الوداد لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا".

وكانت تقارير صحفية ربطت الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل انتهاء عقده مع الفريق الودادي بنهاية الموسم الحالي مما يحق له الرحيل لأي فريق مجانًا بعد نهاية الموسم.

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سعيد الناصيري رئيس مجلس إدارة الوداد المغربي أعلن في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية أن لا يوجد نية لرحيل الناهيري.

ويسعى كل من الأهلي والزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى حيث رفض أحمد فتحي تجديد عقد رفقة النادي الأحمر مما أصبح محمد هاني وحيدًا في هذا المركز، في المقابل يرغب النادي الأبيض في دعم هذا المركز أيضًا بعد رحيل التونسي حمدي النقاز ليصبح حازم إمام منفردًا بهذا المركز.

ويُعد الوداد المغربي منافس الأهلي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب على أن يلعب الإياب في مصر، بينما سيقام المباراة الثانية من دور الأربعة بين الزمالك والرجاء المغربي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل إقامة مباراتي نصف النهائي من دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى.