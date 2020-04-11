مصدر يوضح لمصراوي حقيقة إجراء تعديلات على لائحة اللاعبين الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، ما تردد عن وجود تعديلات بشأن عدد اللاعبين بوجه عام أو الأجانب خاصةً في قوائم الأندية بلائحة شئون اللاعبين.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، عدم وجود النية لتعديل اللائحة فيما يخص عدد الأجانب في كل فريق خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر: "لا نية لدينا لتعديل لائحة شئون اللاعبين أو المساس بعدد الأجانب في كل فريق، لا يجوز التعديل من الأساس في ظل الوضع الحالي للنشاط الكروي".

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وأكمل: "لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية لن تقوم بالتعديل نظرًا لأن الموسم ما زال لم ينتهي ومن غير الوارد أن يتم تعديل اللوائح خلال سريان الموسم".

وأوضح: "كذلك فيما يخص الموسم المقبل، فسيكون تحت إدارة مجلس آخر لاتحاد الكرة، ومن حق كل مجلس أن يضع اللوائح وفقًا لما يرى، وبالتالي فلا تعديل من جانب اللجنة الحالية للائحة أيضًا".

واختتم: "فقط لدينا ملاحظة على عدد اللاعبين الأجانب كونه يضعف من فرص تواجد اللاعبين الشباب في الفريق الأول لكل نادِ، وكذلك يؤثر سلبًا على المنتخبات الوطنية، لكن لم نناقش أمر التعديل نهائيًا".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن تعديلًا سيتم على لائحة شئون اللاعبين يتعلق بعدد اللاعبين الأجانب في كل فريق خلال الموسم المقبل.