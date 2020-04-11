شيفيلد يقوم بتسريح جزء من موظفيه بشكل مؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
أصبح شيفيلد يونايتد أحدث ناد إنجليزي يقوم بتسريح جزء من موظفيه بشكل مؤقت في أعقاب انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.
وفي بيان نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، ذكر شيفيلد إنه سيقوم بتسريح جزء من موظفيه "غير القادرين على تنفيذ مهام عملهم اليومية في هذا التوقيت".
وأضاف شيفيلد أن أغلب هؤلاء الموظفين من ذوي العمالة المؤقتة ، ولكن من بينهم عدد من الموظفين الدائمين.
وتابع البيان :"يؤكد النادي أن الموظفين الدائمين والمؤقتين سيحصلون على رواتبهم كاملة، رغم التحديات التي يواجهها النادي في التعامل مع تأثير فيروس كورونا".
ويستفيد الموظفون، الذين يتم تسريحهم بشكل مؤقت، من برنامج الحكومة البريطانية ، بالحصول على 80 بالمئة من رواتبهم.
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