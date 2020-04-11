الوداد يطرح قميصا خاصا لمواجهة كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدار البيضاء- (د ب أ):
كشف نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن طرح قمصان خاصة للبيع عبر شبكة الإنترنت، تخصص أرباحها لصندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد في المغرب.
وأضاف النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يأتي لتأكيد انخراط النادي في كل القضايا التي تمس الشارع المغربي.
وتابع البيان أن عملية بيع القمصان ستتم من خلال متجر النادي الرسمي عبر أحد مواقع البيع على شبكة الإنترنت، مؤكدا على أن عمليات التسليم للجماهير ستتم في أقرب وقت ممكن.
وتوقفت مسابقة الدوري المغربي إلى أجل غير مسمى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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