نجوم في العزل.. الحناوي: أتمنى اللعب في السعودية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

شهد الموسم الجاري 2019/2020 تألق لاعب الأهلي المُعار لسموحة فوزي الحناوي قبل توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، الخليج 365 توجه بعد أسئلة بعيدة عن الكرة وجاءت كالتالي:

*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟

- لا أرى نفسي غير لاعب كرة قدم.

*ما الذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟

- لم أكتشف شيئا جديدا، ليس جديدا أن أبقى في المنزل.

*هل دخلت المطبخ؟

- أيوة وعملت كبدة ومكرونة.

*كيف تقضي وقتك خلال الحظر؟

- أتدرب في المنزل لرفع معدل اللياقة البدنية حتى أكون جاهزا للعودة.

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* بتتواصل مع فريقك؟

- نتواصل على جروب واتساب.

*لو رجعت بآلة الزمن.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟

لا أشعر بالندم على أي قرار ولم أحزن من أي شيء قمته به.

*أي دوري تتمنى اللعب به؟

- أحب الدوري السعودي منذ الصغر، وعلى الصعيد الأوروبي أتمنى اللعب في الدوري الألماني.

*نصيحتك لجمهورك؟

- احترام قرار الدولة بالبقاء في البيت لسلامة البلد وصحة الجميع.