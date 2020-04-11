نجوم في العزل.. الحناوي: أتمنى اللعب في السعودية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
شهد الموسم الجاري 2019/2020 تألق لاعب الأهلي المُعار لسموحة فوزي الحناوي قبل توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، الخليج 365 توجه بعد أسئلة بعيدة عن الكرة وجاءت كالتالي:
*لو لم تكن لاعبًا لكرة القدم.. ماذا كنت ستعمل؟
- لا أرى نفسي غير لاعب كرة قدم.
*ما الذي اكتشفته بنفسك خلال فترة الحظر؟
- لم أكتشف شيئا جديدا، ليس جديدا أن أبقى في المنزل.
*هل دخلت المطبخ؟
- أيوة وعملت كبدة ومكرونة.
*كيف تقضي وقتك خلال الحظر؟
- أتدرب في المنزل لرفع معدل اللياقة البدنية حتى أكون جاهزا للعودة.
* بتتواصل مع فريقك؟
- نتواصل على جروب واتساب.
*لو رجعت بآلة الزمن.. أخبرنا عن قرار كنت ستغيره؟
لا أشعر بالندم على أي قرار ولم أحزن من أي شيء قمته به.
*أي دوري تتمنى اللعب به؟
- أحب الدوري السعودي منذ الصغر، وعلى الصعيد الأوروبي أتمنى اللعب في الدوري الألماني.
*نصيحتك لجمهورك؟
- احترام قرار الدولة بالبقاء في البيت لسلامة البلد وصحة الجميع.
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