تقارير: رينجرز يرد على أنباء اهتمامه بمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب--هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية اسكتلندية أن إدارة نادي رينجرز الاسكتلندي لم تكن مهتمة على الإطلاق بالتعاقد مع هداف بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا مصطفى مهاجم المنتخب المصري الأولمبي ونادي الزمالك.

وقال موقع "رينجرز نيوز" الاسكتلندي أن مصدر من داخل نادي رينجرز نفى التصريحات التي أدلى بها ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك حول اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 4 مليون يورو.

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه في تصريحاته للموقع: "فقط من أجل ايضاح الأمر هذه التقارير مجرد هراء."

Advertisements

وتابع: "النادي أكد أنه لم يتبع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي ولا حتى المدير الفني."

وأضاف: "نرفض أن يتم استخدام اسم نادي رينجرز لرفع القيمة السوقية للاعبين."

ولم يكن ميتشو الوحيد الذي تحدث بشأن اهتمام رينجرز بالتعاقد مع مصطفى محمد، حيث ذكرت صحيفة "سكوتش صن" الاسكتلندية أن رينجرز طلب استعارة اللاعب في يناير الماضي.