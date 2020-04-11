بالفيديو.. "حيوا أبو الفصاد".. صلاح يحتفل بعيد ميلاد ماني مع لاعبي ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، مقطع مصور للاعبي الفريق والجهاز الفني أثناء خوض التدريبات البدنية اليومية للاعبين في فترة التوقف الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

المقطع شهد احتفالًا من لاعبي ليفربول بعيد ميلاد السنغالي ساديو ماني، حيث قام كل لاعب أو عضو بالجهاز الفني بالغناء له كلًا حسب لغته.

وتواجد المصري محمد صلاح في المقطع الذي نشره ليفربول، حيث حرص على الغناء لزميله السنغالي باللهجة المصرية.

ليفربول كان متربعًا على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى إيقاف النشاط بسبب كورونا، وسط محاولات من إدارة المسابقة لإيجاد حلولًا لاستكماله.