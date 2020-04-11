ميدو يتحدث عن مكاسب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الأسبق إن أزمة كورونا رغم أضرارها عادت على كثيرين ببعض الأمور الإيجابية، التي يجب الاستفادة منها في المستقبل.

وأضاف ميدو خلال تواجده بصحبة حازم إمام وسيف زاهر في برنامج "نجوم" الفانتازي" الذي يُعرض حصريًا عبر موقع يلا كورة أنه قضى أوقاتًا أكبر بصحبة أولاده خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب تواجده في المنزل باستمرار.