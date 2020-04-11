برشلونة يتحرك بشكل مفاجئ وسريع نحو نجم يوفنتوس بيرناردسكي، كتعزيز هجومي منتظر في ملعب الكامب نو خلال صفقات الصيف.

وبات برشلونة مهتم مرة أخرى بنجوم من الدوري الإيطالي، وتحديدًا منبوذ يوفنتوس “فيديريكو بيرنارديسكي”، كما زعمت صحيفة سبورت الإسبانية.

وتم ربط لاعب خط الوسط المهاجم المتعدد الاستخدامات، بالانتقال إلى برشلونة في يناير كجزء من تبادل محتمل مع إيفان راكيتيتش، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم جدية الفريق الإيطالي، وعدم قدرته على تحمل راتب الكرواتي البالغ 8 ملايين يورو بصفة سنوية.

واقترب ميلان أيضًا من بيرناردسكي في الأشهر الأخيرة، معتبرًا مبادلة مباشرة مع لوكاس باكيتا، ولكن بحسب سبورت فإن برشلونة يتحرك بشكل مفاجئ وسريع نحو نجم يوفنتوس ومستعد للقيام بمحاولة أخرى للتعاقد مع اللاعب الإيطالي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا خلال الميركاتو الصيفي.

وقدم نجم فيورنتينا السابق 24 مباراة تنافسية ليوفنتوس هذا الموسم، حيث ساهم بهدف واحد وصنع آخر، ولكنه ظهر في مجموعة متنوعة من الأدوار بما في ذلك لاعب خط الوسط صانع الألعاب بجانب اللعب في ثلاثة مراكز هجومية تحت قيادة المدرب “ماوريتسيو ساري”.