توني كروس يُدافع عن نفسه في أزمة رواتب ريال مدريد

دافع لاعب الوسط الدولي الألماني “توني كروس” عن نفسه في أزمة رواتب ريال مدريد، بعد اتهامه برفض فكرة التضامن مع إدارة النادي الملكي في هذه الظروف الصعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهاجم توني كروس وسائل الإعلام الإسبانية عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيها “تصريحاتي لم تُترجم بشكل صحيح أو أن البعض لا يريد أن يفهمها”.

وتابع “تعرفون من هو كروس جيدًا، رأيي كما هو منذ البداية، وهو إذا استطعنا مساعدة العمال وبعض القطاعات في النادي، أرى أنه أمر منطقي أن نتبرع بجزء من رواتبنا”.

وتعرض توني كروس للنقد الحاد بسبب معارضته لفكرة التضامن مع إدارة ريال مدريد الذي يواجه مثله مثل جميع أندية العالم أزمة مالية واقتصادية بعد توقف النشاط الرياضي.

ووصف توني كروس بأنه شخص غير واقعي من قبل وسائل الإعلام الإسبانية وشريحة كبيرة من جماهير ريال مدريد الذين استهجنوا ردة فعل بطل كأس العالم 2014.

وكان توني كروس الذي تجاوز عامه الـ 30 قد قال “تخفيض الراتب يظل خيارًا، وهذا يعتمد على أين ستوجه المساعدة؟ يجب أن يكون خيارًا للجميع كي يفكروا”.

ورغم كل ما قاله توني كروس ما زال يرى أنه من الأفضل حصول كل لاعب على راتبه كاملاً، وبعدها يقوم اللاعب بالتصرف في التصرف كما يشاء، بإنفاقه على المساعدات بشكل عقلاني.

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وتابع توني كروس حديثه الذي اهتمت وكالة DPA الألمانية بنشرها اليوم السبت “تقليص الراتب تبرع للا شيء أو للنادي، رغم أنه ليس ضروريًا هنا في ريال مدريد. الجانب الآخر هو ما سأفعله بهذا المال الذي أتقاضاه، أعتقد أن الجميع مطالبون بالمساهمة أينما كانت هناك حاجة في هذا الوقت”.

توماس رونسيرو

من جهته وصف الصحفي الإسباني الشهير “توماس رونسيرو” تصريحات توني كروس بالجارحة، قبل أن يصفه بالشخص البليد عديم المشاعر.

وقال توماس رونسيرو في أحد البرامج التلفزيونية الأسبوع الماضي “توني كروس أظهر تبلدًا جرحني، كروس أظهر أنه لا يُبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل على ارتبه منه”.

وشاطره حارس مرمى ريال مدريد السابق “خورخي دي أليساندرو” نفس الرأي، قائلاً “رأي توني كروس كان بمثابة الصفعة على الوجه، هذا الرجل يعيش في فقاعة، يعيش في عالم آخر”.

إلى ذلك، وافق توني كروس وجميع أعضاء فريق ريال مدريد على تقليص رواتبهم بنسبة 10٪ ترتفع إلى 20٪ إذا ما تقرر إلغاء الموسم الحالي 2020/2019.

وكان ريال مدريد أقل أندية العالم التي لجأت إلى تقليص الرواتب السنوية للاعبيها، فهناك مَن قام بتقليص رواتب لاعبيه بنسبة 70٪ مثلما فعلت إدارتي أتلتيكو مدريد وبرشلونة.