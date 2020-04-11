جاتوزو: كنت على وشك تمثيل بوكا جونيورز ولكن زوجتي منعتني

جاتوزو مع زوجته بزي الميلان

جاتوزو يعترف “كنت على وشك تمثيل بوكا جونيورز ولكن زوجتي منعتني”، كان هذا هو اعتراف مدرب نابولي الحالي بعد ثماني سنوات على تفويت فرصة ارتداء قميص فريق مارادونا.

كشف أسطورة ميلان “جينارو جاتوزو” أنه كاد أن يلعب في صفوف مع بوكا جونيورز في عام 2012، قبل تعليق حذائه ولكن زوجته منعت الصفقة.

وفضّل متوسط الميدان “العنيف” أسرته على حساب مستقبله الكروي، وبالفعل رفض العرض، والطريق الذي سلكه فيما بعده أسطورة روما “دانيلي دي روسي”.

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وانضم دي روسي إلى عملاق بيونيس آيريس قبل عام ونصف، وعلى الرغم من أنه لم يشارك باستمرار، نتيجة تقدمه في العمر وتراجع ليتاقته البدنية، إلا أنه حقق حلمه باللعب بقميص عمالقة الكرة الأرجنتينية، تحت الراية الصفراء والزرقاء الأشهر في أمريكا الجنوبية.

وقال جاتوزو “زوجتي هي المسؤولة عن أسرتي ..ليس سرا أنني معجب دائما ببوكا جونيورز، كنت محظوظًا بما يكفي للعب ضدهم والفوز بكأس القارات، وكذلك مباراة ودية في كأس أودي في ألمانيا”.

ثم تابع جاتوزو “كنت على وشك تمثيل بوكا جونيورز في عام 2012، لكن زوجتي هي المسؤولة عن أسرتي ولم تسمح لي بالذهاب، كان أطفالنا صغارًا جدًا في ذلك الوقت، لذا لم يكن الوضع العائلي المناسب للقيام بالخطوة”.