صائد مواهب ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد

اعترف البرتغالي “لويس كامبوس” المدير الرياضي بفريق ليل الفرنسي، بأنه تلقى اتصالات من بعض أندية الدوري الانجليزي الممتاز في الفترة الاخيرة من أجل الاستفادة من خدماته.

وشغل الرجل البرتغالي هذا المنصب من قبل في “ريال مدريد” اثناء قيادة مواطنه “جوزيه مورينيو” الفريق الملكي في موسم 2013/2012، وأُطلق عليه “صائد المواهب”.

ويعد كامبوس من أبرز المديرين الرياضيين على مستوى العالم في الفترة الحالية لقدرته الهائلة على اكتشاف المواهب، حيث أعد فريقًا مميزًا لموناكو الفرنسي في موسم 2017/2016، ومن أبرز اللاعبين الذين جلبهم إلى نادي الإمارة الفرنسية “بيرناردو سيلفا وبنجامين ميندي وجبريل سيدبيه وليمار وبكايوكو وفابينيو”.

لويس كامبوس على رادار مانشستر يونايتد

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فأن فريق “مانشستر يونايتد” مهتم بالاستفادة بخدمات كامبوس البالغ من العمر 55 عامًا هذا الصيف، على الرغم من رفضه العمل داخل إنجلترا في وقت سابق قائلاً: “لست مهوسًا بالعمل في الدوري الانجليزي“.

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وأضافت الصحيفة، أن فريق توتنهام هو الآخر يريد التعاقد مع كامبوس، ويعتقدون انه سيلبي الدعوة خاصة وان الاخير صديق جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق السيبرز في الوقت الحالي.

وصرح لويس كامبوس لصحيفة “Maisfutebol” الفرنسية: “ليس لدي هاجس مجنون بالذهاب إلى إنجلترا والانسحاب من مشروع ليل ، وهو أمر خاص للغاية وانا اتحمل فيه جزء كبير من المسؤولية، ولأسباب خاصة جدًا. الحقيقة هي أنني أشعر بالراحة حقًا هنا”.

وتابع: “مدينة ليل من أروع مُدن شمال فرنسا، وهي جميلة جدًا وبها مجتمع طلابي كبير، وتمتلك ملعب رائع من أفضل الملاعب داخل فرنسا، فهو يتضمن مركز تدريب هائل وعلى أعلى مستوى، ولديهم مشجعون يعيشون في النادي بشكل دائم. لذا فهي مدينة تتنفس كرة القدم”.

واستطرد كامبوس حديثه: “كانت هناك مناهج وأساليب قادرة على إعطاء مهنتي اتجاهًا جديدًا، حيث اقترح على البعض ان اتقاضي مبالغ مالية من اجل تغيير وجهة اللاعبين، ولكن احترامًا للأشخاص الذين يعملون في هذه الأندية، لن اذكر اسماءهم”.