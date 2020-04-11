الامارات | بالفيديو.. نجم الأهلي يغني "بنت الجيران" في الحجر المنزل.. والرد مفاجأة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجم الأهلي يغني "بنت الجيران" في الحجر المنزل.. والرد مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل لاعب فريق الإهلي المصري حسين الشحات وقت الحجر المنزلي والهدوء في الشوارع المصرية وقام باستغلال ذلك من خلال مشاركة مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” وقام بتجربة الغناء للأغنية الشعبية “بنت الجيران” من شرفة والدته.

وكان النجم المصري حسين الشحات قد بدأ في فريق مصر المقاصة قبل أن يأتي إلى الإحتراف في العين ويلعب بطولة العالم للأندية ويتألق ثم عاد سريعاً إلى مصر واللعب في الأهلي المصري.

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وعلق الشحات على الفيديو قائلا: "الحمد لله أنا عند ماما والناس صاحية وفي حد رد عليا والمسخرة في آخر الفيديو".

وقد جاء الرد من أحد سكان المنطقة، عندما قام بتكملة أجزاء من الأغنية التي بدأها اللاعب المصري ولكن نهاية المقطع كانت مفاجأة، حيث شهدت مشاركة شخص ثالث، وعلق بطريقة طريفة باللهجة المصرية، بقوله: "خش ياض منك ليه".