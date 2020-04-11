الامارات | فيروس كورونا يتسبب في الغاء دورة مونتريال للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب في الغاء دورة مونتريال للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت دورة مونتريال لمحترفات كرة المضرب الى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أعلن المنظمون السبت عن إلغاء نسخة 2020 التي كانت مقررة بين 7 و16 أغسطس.

وكان مصير الدورة في مهب الريح بعدما طلبت سلطات مقاطعة كيبيك إلغاء كل النشاطات الثقافية والرياضية حتى نهاية آب/أغسطس بسبب فيروس "كوفيد-19"، وقام الاتحاد الكندي للعبة "بتقييم تبعات هذا الاعلان من خلال دراسة خيارات عدة مع رابطة محترفات كرة المضرب، بشأن تأجيل كأس رودجرز (دورة مونتريال)" بحسب ما أفاد الجمعة.

وجاء القرار الحاسم السبت على لسان رابطة المحترفات التي قالت في بيان أنه "نتيجة للتدابير التي فرضتها حكومة كيبيك بحظر إقامة الفعاليات حتى 31 أغسطس، تم إرجاء كأس رودجرز في مونتريال حتى عام 2021".

وتابع البيان "تكرر "دبليو تي ايه" التأكيد على أن الصحة والسلامة ستظلان دائما على رأس الأولويات. نحن نتفهم بأنه كان قرارا صعبا، ونتطلع للعودة الى مونتريال في 2021".

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وانضمت الدورة التي تندرج ضمن دورات البريمير الخمس لدى المحترفات، الى لائحة ضحايا فيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم.

وعلى صعيد منافسات الكرة الصفراء، أعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين بداية تعليق الدورات حتى السابع من يونيو، قبل ان يتم تمديد ذلك الى 13 يوليو على الأقل.

وأثّر تفشي الوباء أيضا على مواعيد كبرى في اللعبة، اذ تم تأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من مايو إلى سبتمبر، بينما ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة بطولات الغراند سلام، بشكل كامل، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.