الامارات | المستشار الصحي في ماديرا يعلق على خرق كريستيانو رونالدو للحجر المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الصحي في ماديرا يعلق على خرق كريستيانو رونالدو للحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن كريستيانو رونالدو نسى أنه أفضل لاعب في العالم 5 مرات وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بعدما سمح لنفسه خرق إجراءات الحجر المنزلي لوقف انتشار فيروس كورونا، وقرر الخروج للتدريب مع أولاده وحارس مرمى وقف لتدريب أسطورة البرتغال، فالتقطه عدسات بعض المتواجدين في ملعب ماديرا بالبرتغال، وتم تداول الصور لتؤكد عدم اكتراثه بالإجراءات التي يجب أن يقوم بها.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثار الكثير من الجدل، بعد أن خرق إجراءات الحجر المنزلي، وأبدى كثيرين من سكان جزيرة ماديرا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبدوا استياءهم بعد انتشار صور لنجم ريال مدريد الإسباني السابق، وهو يتدرب في ملعب نادي ديبورتيفو ناسيونال في ماديرا، منتهكا قواعد الحجر.



وعقب انتشار الصور، عقد المستشار الصحي في ماديرا بيدرو راموس، مؤتمرا صحفيا لتوضيح الموقف الرسمي من تصرف رونالدو، في الوقت الذي تدعو به السلطات إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل للحد من انتشار الوباء، كريستيانو لا يملك إذنا خاصا بالتدريب في الملعب".

ووفقا لما جاء في صحيفة “صن” الإنجليزية أضاف راموس: "رونالدو لديه الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنيين، ولا يوجد امتياز لأحد"، وتابع: "يجب أن يستخدم أفضل لاعب في العالم (سابقا) صورته ليكون قدوة حسنة للآخرين، لكن يبدو أنه أدى تدريبات لدقائق قليلة، وبالتالي لم تحدث كارثة في العالم، مع ذلك لا يجب أن نقول إن ذلك كان أمرا تافها".