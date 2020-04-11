الامارات | نادال يشارك في بطولة مدريد الافتراضية للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يشارك في بطولة مدريد الافتراضية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نجم التنس الإسباني رافاييل نادال المشاركة في بطولة مدريد الافتراضية في وقت لاحق من الشهر المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي لبطولة مدريد اليوم السبت فإن نادال المصنف الثاني على العالم والأمريكي جون ايسنر والهولندية كيكي بيرتينز والفرنسية فيونا فيرو أحدث الوجوه المنضمة للبطولة الافتراضية.

ويحصل الفائزون على 150 ألف يورو (نحو 164 ألف دولار) لتقديمها لصالح لاعبي ولاعبات التنس المحترفين الذين يمرون بضائقة مالية نتيجة أزمة وباء "كورونا" إضافة إلى 50 ألف يورو أخرى ستستخدم في أغراض اجتماعية.

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وكانت بطولة مدريد المفتوحة للتنس على الملاعب الرملية واحدة من عدد كبير من البطولات التي ألغيت بسبب وباء "كورونا".

وأكدت رابطتا التنس العالميتان للاعبين واللاعبات أنه لن تكون هناك أي أنشطة تنس حتى 13 يوليو المقبل على الأقل بسبب وباء "كورونا".