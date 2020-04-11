اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح يغني "أبوالفصاد" في عيد ميلاد ساديو ماني.. شاهد الفيديو

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغني "أبوالفصاد" في عيد ميلاد ساديو ماني.. شاهد الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو فريق الإنجليزي بعيد ميلاد مهاجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، على طريقتهم الخاصة، بسبب وضع اللاعبين، وبعدهم نتيجة الحجر المنزلي، حيث اجتمع المدرب الألماني كلوب مع اللاعبين أثناء التدريب، وحرص على تهنئة اللاعب السنغالي بغناء اللاعبين كلٍّ بلغته، احتفالاً باللاعب، وهو الموقف نفسه الذي قام به اللاعبون قبل ثلاثة أيام للاحتفال بزميلهم الصاعد هارفي إيليوت، ببلوغه عامه الـ17 بالطريقة نفسها، عن طريق الشبكة العنكبوتية، في ظل الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار (كوفيد-19).

ويتصدر فريق ليفربول بطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويحتاج إلى ست نقاط فقط لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً، وخلال المحادثة والتدريب عن بُعْد غنى كل اللاعبين لساديو ماني "سنة حلوة يا جميل" بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية، متبوعة بالأغنية المصرية الشهيرة "أبوالفصاد".

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد صلاح يغني "أبوالفصاد" في عيد ميلاد ساديو ماني.. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا