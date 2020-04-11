شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل بطولة أوروبا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022، بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار «فيبا» إلى أن بطولة أوروبا للسيدات ستبقى على موعدها في يونيو من العام المقبل في فرنسا.

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وأدى انتشار فيروس «كوفيد-19» إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وكوبا أمريكا لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام بطولة الرجال في أربع دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والجمهورية التشيكية في الفترة من 17 أغسطس إلى الأول من سبتمبر 2021، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد (23 يوليو إلى 8 أغسطس).

وبات الموعد الجديد للبطولة القارية في الفترة بين الأول و18 من سبتمبر 2022.

وتقام بطولة العالم للسيدات في أستراليا في الفترة بين 22 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2022، فيما تقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال في الفترة بين 22 يونيو والرابع من يوليو 2021.