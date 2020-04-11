شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. أبوتريكة يوجه رسالة مؤثرة للكودار الطبية: «تضحياتكم تُدرس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي، رسالة مؤثرة إلى كل الكوادر الطبية حول العالم يشكرهم بها على مجهوداتهم وتضحياتهم في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في معظم أنحاء العالم.

وكتب أبوتريكة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم.. إنقاذ ارواح الناس أسمى وظيفة.. أنتم فخر العالم تضحياتكم تُدرس ومواقفكم تُخلد شكرا لكم».