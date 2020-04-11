ليفربول يصدم محمد صلاح !

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 وضع ليفربول الإنجليزي بعض الشروط لرحيل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements صحيفة “ميرور” البريطانية أشارت إلى أن ليفربول اشترط وجود البديل المناسب القادر على تعويض اللاعب الدولي محمد صلاح، وذلك للموافقة على رحيله. وأكدت الصحيفة البريطانية أن فكرة التخلي عن صلاح خلال الوقت الحالي صعبة للغاية في ظل عدم وجود بديل مناسب وتمسك يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بوجود صلاح رفقة ماني وكذلك فيرمينو. وكان صلاح هدفا للعديد من الأندية وعلى رأسها ريال مدريد وكذلك برشلونة الإسباني

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