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جوفينكو بين ناري أموال الهلال وعرضين إيطاليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج - الرياض

يواجه المحترف الإيطالي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيبستيان جوفينكو عقبة قد تحرمه من تحقيق رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى ومنه إلى تمثيل المنتخب، على الرغم من تلقيه عرضين من الناديين الكبيرين إنترميلان وبارما الإيطاليين.

وفي حال قبل اللاعب أيا من العرضين سيخسر نحو 8 ملايين دولار، حيث يتصل قيمة عقده مع الهلال الهلال إلى 10 ملايين دولار، فيما سيحصل فقط على مليوني دولار في حال توقيعه لأي من الناديين الإيطاليين خاصة في ظل تخفيض العقود الاحترافية في إيطاليا بنسبة تتجاوز 50 % بسبب توقف النشاط الرياضي وتعليقه نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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وقال موقع direttagoal.it الإيطالي إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يريد العودة للدوري المحلي بعد مغامرته في كندا ثم السعودية، لكن على ما يبدو ليس بارما فقط الذي يسعى للتعاقد معه.

وأشار الموقع ذاته إلى أن المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي الذي سبق أن أشرف على جوفينكو لمدة عامين في يوفنتوس، وضح جوفينكو أحد الخيارات الأولى المتاحة أمام الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنترميلان فتح المفاوضات مع محترف الهلال بشكل جدي منذ يناير الماضي.

وسبق لجوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014، بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013، وتوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر أواخر عام 2019.