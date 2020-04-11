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حمدالله: لن يكون من العدل تتويج الهلال بطلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

استبعد هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل توقفه، المغربي عبدالرزاق حمدالله، فكرة إنهاء الموسم بتتويج الهلال بطلا للدوري.

وقال اللاعب بحسابه على انستقرام قبيل مغادرته السعودية متجها إلى المغرب «تتويج الهلال بلقب الدوري حال عدم استكمال المسابقة سيكون ظالما وغير عادل».

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وقال إن الضرر لن يلحق بفريقه النصر، لكنه سيلحق بأصحاب المراكز الأخرى خاصة الثالث والرابع. وأضاف «شاهدنا في الموسم الماضي كيف كنا متأخرين عن الهلال بفارق نقطي كبير، وفي النهاية نجحنا في الحصول على لقب الدوري».

وكان مهاجم النصر أكد خوضه تدريبات لمدة ساعة إلى ساعتين في منزله وبشكل يومي، مع حصص تدريبية بواسطة مدرب خاص عن طريق الفيديو، يعتبر بعضها تمارين شاقة.

ويقضي معظم وقته في لعب «البلايستيشن» مع الأصدقاء، في فترة الحجر المنزلي.

كما وعد برفع الحصص الخيرية بمساعدة بعض الأسر الفقيرة في المغرب بعد أن أعلن في وقت سابق تكفله بمساعدة 1000 أسرة معوزة جراء تضررها من جائحه كورونا.