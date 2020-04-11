شفاء مدرب الشباب السابق من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

أكد المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مدرب غازي عنتاب التركي الحالي، الروماني ماريوس سوموديكا تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال سوموديكا إنه أنجز قراءة كتابين خلال فترة الحجر الصحي التي قضاها في المستشفى، مبينا أنه تعرض إلى الإصابة بالفيروس في ديسمبر الماضي من خلال عدوى نقلها إليه أحد حاملي الفيروس أثناء عمله بناديه التركي.

وقال سوموديكا إن الكتابين يختصان بمجال كرة القدم وتطويرها، مبينا أنه استفاد من فترة الحجر الصحي في قراءتهما بعد أن منعه التدريب من القراءة.

وأبان سوموديكا أنه يمارس عمله مع فريقه التركي من خلال تطبيق الواتس اب بمساعدة مدرب اللياقة لأجل الحفاظ على لياقة لاعبيه أثناء فترة حظر التجول في تركيا. كما أوضح أنه يواصل اجتماعاته مع بعض اللاعبين والأجهزة التدريبية من خلال التواصل المرئي. يذكر أن سوموديكا رحل عن الشباب في 19 مايو 2019.