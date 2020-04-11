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محترف اتحادي يتخوف من الإصابة بالجنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

طلب المحترف الأرجنتيني بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ليوناردو جيل من إدارة ناديه، السماح له بالمغادرة إلى بلاده خلال الأيام المقبلة أسوة ببعض زملائه الذين غادروا ومن بينهم المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي برونو أوفيني.

وجاء قرار اللاعب بعدما أصبح وحيدا في أحد المجمعات السكنية بجدة، حيث كان يتدرب يوميا برفقة زميليه الأحمدي وأوفيني قبل مغادرتهما.

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ووفقا لصحيفة Clarin (كلارين الأرجنتينية) قال جيل «أنا لا أعرف كم من الوقت سأكون وحدي، لذلك أحتاج إلى العودة إلى بلادي لأنه بدون وجود شخص أتحدث معه أو أكون معه، يصبح الأمر صعبا، أخشى الوقوع في الاكتئاب أو الإصابة بالجنون، اضطررت لتناول الشوكولاته رغم أني لا أحبها لكني اعتبرتها مسكنا لألمي».

وأضاف «أحاول العودة إلى بلادي، اتصلت بوزارة الخارجية الأرجنتينية وطلبوا مني تصريحا من الطيران المدني وبعد ذلك تحدث لي رجل مسؤول وقال «لا يمكنك العودة»، وبعد ذلك حاولت الاتصال بالسفارة في البرازيل لكن لا يوجد تجاوب، أنا يائس ومحبط وغاضب».

وأكمل «اشتريت تذكرة من جدة إلى باريس كلفتني 4000 دولار، ومن باريس إلى سان باولو مقابل 1600 دولار، لأنه من البرازيل يمكنني الانتقال بطائرة خاصة إلى مدينتي في الأرجنتين لكن رفضوا وصولي، واليوم سافر زميلي البرازيلي برونو أوفيني لأنه يحمل جواز سفر أوروبيا».

وأكمل «لا يمكنني البقاء هنا بالسعودية لمدة 3-4 أشهر دون ممارسة كرة القدم، أحاول التغلب على اليأس بالتدريبات وتعلم اللغة الإنجليزية، أحاول ألا أصاب بالجنون».