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برازيليو الغربية وعائلاتهم يغادرون بطائرة خاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

يعمل عدد من لاعبي فرق كرة القدم بأندية الأهلي والاتحاد والوحدة لمغادرة جدة اليوم متجهين إلى البرازيل بواسطة طائرة خاصة تم استئجارها بعد أن نجحت إدارات أنديتهم في إكمال إجراءات سفرهم، نظير استمرار تعليق التدريبات الجماعية والنشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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ومن بين اللاعبين المغادرين وعائلاتهم، لاعب الأهلي دي سوزا دياز، ولاعبا الاتحاد، المهاجم رومارينيو دا سيلفا وحارس المرمى مارسيلو جروهي، ولاعب الوحدة إيلتون جوزيه، فيما سبقهم مدافع الاتحاد برونو أوفيني، كما سيغادر في الرحلة عدد آخر من اللاعبين.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مغادرة لاعبين آخرين إلى بلدانهم أو إلى أوروبا فور انتهاء إجراءات سفرهم وترتيبات عودتهم في ظل عدم وضوح الرؤية حول الفترة المتوقعة لاستئناف الأنشطة الرياضية في الفترة الحالية بعد توقف دام شهرا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال اليومين الماضيين، غادر السعودية عدد من اللاعبين الأجانب من بينهم المغربيان نورالدين أمرابط (النصر) وكريم الأحمدي (الاتحاد).