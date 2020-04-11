شكرا لقرائتكم الدوماني: وائل جمعة رحب باللعب للزمالك ثم غير موقفه.. والأبيض تضرر من توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدوماني كواليس مفاوضات الزمالك مع وائل جمعة نجم الأهلي السابق قائلا: "رغبة جمعة في البداية كانت اللعب للزمالك وبعد ذلك تغير موقفه ومرتضى منصور قال وقتها من لا يردنا لا نريده، لتتوقف المفاوضات وقتها بين الطرفين.

شدد على أن الزمالك تعرض للظلم من توقف النشاط بعدما وصل لفورمة فنية عالية، خاصة في مركز الدفاع بعد تصحيح أخطاء المدافعين وأوجه الشكر للفرنسي باتريس كارتيرون ومعه ساسي الشيشيني وعمرو عبد السلام لبصماتهما مع خط الدفاع وحراسة المرمى.

أثنى على فرجاني ساسي لاعب الفريق خاصة بعد استعادة جزء من مستواه، مشيرا إلى أن لديه الكثير حتى يعود للمستوى الذي كان عليه في الموسم المقبل، مضيفا أن كل كباتن الزمالك تنطبق عليهم مقولة مجرسة الفن والهندسة.