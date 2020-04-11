شكرا لقرائتكم جمال علام يقترب من الإنضمام لقائمة هانى أبو ريدة في انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، من الإنضمام لقائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا والذى أعلن مؤخرا خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة على كرسى الرئاسة.

ويرحب جمال علام بالعمل كنائب لهانى أبو ريدة ، رغم اعلانه أمس خوض الانتخابات على كرسى الرئاسة إلا أنه فى نفس الوقت أكد انه يرحب بالعمل مع هانى أبو ريدة فقط فى منصب النائب بحكم خبراته وعلاقاته الدولية الكبيرة.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا لم يكن يدير اتحاد الكرة فى عهده مشددا على أنه كان يدير كل الملفات بنسبة 100%، موضحا أنه لم يكن هناك اى اتصالات بينه وبين أبو ريدة خلال فترة رئاسته للجبلاية.

قال علام فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إنه اتخذ قرار خوض الانتخابات على كرسى الرئيس ضد هانى أبو ريدة ومحمد عبد السلام وغيرهما ، موضحا أن لم يكن هناك اى تنسيق بينى وبين أبو ريدة قبل خوض الانتخابات.

تابع أن الاعلام تحدث عن أننى بديل أبو ريدة وأننى "رئيس استبن" وهو ما كان يغضبنى ويغضب أسرتى، لكن هذا لم يكن له أى صحة على أرض الواقع.

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قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .