شكرا لقرائتكم بيراميدز يرحب برحيل البرازيلى كينو الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتى حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب.

وأكد مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الاتجاه الحالى يسير نحو الموافقة على العرض الأنسب الذى سيقدم للاعب فى فترة الانتقالات من أجل تجديد إعارته للجزيرة الأماراتى أو أى ناد أخر يرغب فى ذلك، أو بيعه بصفة نهائية، وذلك لصعوبة سداد راتب اللاعب البرازيلى والذى يتخطى "سقف" بيراميدز فى الوقت الحالى.

تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عرض سيقدم لكينو فى الفترة المقبلة بشكل رسمى، لاسيما وأن العروض التى تلقاها النادى فى الوقت الحالى أغلبها شفهية، ولا يمكن للإدارة البت فيها.

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وكان نادى أتلتيكو مينيرو البرازيلى أبدى اهتمامه بضم ماركوس كينو نجم الجزيرة الإماراتي. وكان جريميو البرازيلى، قد عرض التعاقد مع كينو مقابل أربعة ملايين دولار فى انتقالات الصيف الماضى، لكن بيراميدز رفض، قبل أن يوافق على إعارته إلى الجزيرة.