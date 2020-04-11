شكرا لقرائتكم بول سكولز يكشف عن النادى الوحيد الذى حاول ضمه من مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم الإنجليزي السابق بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد، على أن مسيرته الكروية، كان يمكن أن تكون مختلفة كثيرا، عما انتهت عليها، فى حال توقيعه لفريق إنتر ميلان الإيطالي، فى عام 2000.

تحدث سكولز، صاحب الـ45 عاما، لراديو " بى بى سي" الإنجليزي، قائلا:"إنتر ميلان، النادى الوحيد الذى حاول التعاقد معى خلال مسيرتى الكروية مع مانشستر يونايتد، بعد أن تلقيت مكالمة من وكيل أعمالى خلال يورو 2000، واستطلع رأيي فى الإنضمام إلى الفريق الإيطالي، ولكنى رفضت فكرة الرحيل عن الفريق".

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أضاف نجم اليونايتد السابق قائلا:" كنت ألعب في نادي طفولتي، كنا نفوز بالبطولات طوال الوقت، وإذا قال لي المدرب أنه لا يريدني، كنت سأذهب بالتأكيد إذا كان هناك ناد كبير في الخارج يريدني، ولكن لم يكن هناك أي حاجة للتفكير في برشلونة أو ريال مدريد أو ميلان لأنني كنت في أكبر ناد في العالم".

جدير بالذكر أن، سكولز، قضى مسيرته بالكامل ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد، فى الفترة من 1993 حتى 2013، خاض مع الشياطين الحمر، 718 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 155 هدفا، وتوج مع الفريق بـ25 لقبا مختلفا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.