شكرا لقرائتكم أخضائي مساج بالجونة يكشف عن جلسات وتدريبات للوقاية من الفيروسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة و إنبى و المقاولون العرب السابق أنه يوجد بعض التدريبات او الجلسات تقوم بعملية الوقاية ضدد الفيروسات و الميكروبات عقب انتشار فيروس كيورونا المستجد .

وأوضح صفوت صدقى خلال تصريحات خاصة أنه يوجد بعض جلسات مثل الفوطة النارية و نوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم و القيام بعملية وقاية من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كيرونا .

وأشار صفوت صدقى أنه لابد من الاجهزة الطبية فى الاندية المساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بيها العالم من فيروس كيرونا المستجد .

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وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيرس كورونا .

يعيش معظم شعوب العالم داخل منازلهم تنفيذا لتعليمات الوقاية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

الدواء الياباني الأمل الجديد في علاج فيروس كورونا أصبح ملفتا لأنظار العالم أجمع، وتجرى العديد من الدول تجارب سريرية على عقار Avigan في الصين واليابان وإيطاليا وأمريكا للتأكد من مدى فاعليته وقدرته على علاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي كورونا.