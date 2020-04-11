شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: تقليص عدد اللاعبين الأجانب سيقلل من قوة الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن قرار إتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم ، سيقلل من قوة الدورى المصرى .

و أشار ياسر رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن أى دورى فى العالم حينما يشهد تقليل فى المحترفين سيكون ضعيفا بالتأكيد .

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و قال رضوان ، لو العدد المسموح به 4 لاعبين محترفين في القائمة لكن خلال المبارة لايشارك اكثر من ثلاثة في الملعب اثناء المبارة بذلك هذه النسبة تكون صائبة و تعطى للاعب المصرى المشاركة بشكل أكبر و قاعدة إختيار المنتخب ستنمو .

أما بالنسبة للعقود الممتده، فقال رضوان على الإتحادأن يطبق هذا القرار بعد موسمين علي الأقل لحين انتهاء العقود الممتده وتقليص العدد

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.