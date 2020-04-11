شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف هل طلب أحمد فتحي التراجع والتجديد للأهلي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال ملف أحمد فتحي يسيطر على الأحداث الرياضية بقوة رغم إعلان اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده، ليؤكد البعض أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة نادي بيراميدز للانتقال اليه.

وعلم الخليج 365 أن أحمد فتحي لم يتواصل مع أي مسئول أهلاوي من أجل إبلاغه بالتراجع والعودة من جديد وقبول عرض الأهلي لتجديد عقده، في الوقت الذي تلقي اللاعب الملقب بالجوكر عرضاً مغرياً من أحد الأندية الخليجية في الساعات الماضية بخلاف عرض بيراميدز.

من جانبهم أغلق مسئولو الأهلي صفحة عودة أحمد فتحى، معلقين:"فتحى سيرحل بنهاية الموسم الجارى ولن يلعب بالأهلى مرة أخرى، وذلك رداً على تلميحات البعض بشأن وجود نية للتفاوض مع اللاعب من جديد حال تعثر صفقة انتقاله إلى بيراميدز..سواء اتفق فتحى مع بيراميدز أو تعثرت الصفقة فإن الأهلى ليس طرفاً فى الأمر، وبات بعيداً تماماً عن اللاعب الذى تم توجيه الشكر له رسميًا من قبل لجنة التخطيط للكرة بالأهلى برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقب رفضه العرض المقدم من الأهلى لتجديد تعاقده.

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واستعرض "الجوكر" عدداً من الرسائل التى وجهت إليه من الجماهير عبر استورى إنستجرام، وجميعها جاءت للإشادة بأخلاق وإمكانيات اللاعب، وجاءت إحدى الرسائل، "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية"، كما جاء فى رسالة أخرى، "أنا لسه عندى أمل إنه ممشيش وهيختم عندنا".

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب.