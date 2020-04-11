شكرا لقرائتكم طارق العشرى: تقليص عدد الأجانب يمنح الشباب فرصة للظهور في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أنه يؤيد قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بتخفيض عدد اللاعبين الاجانب فى بطولة الدورى المصرى. وأكد طارق العشرى خلال تصريحات خاصة، أن قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب فى الدورى المصرى فرصة لمنح بعض الشباب الظهور بالمباريات. بدأ طارق العشرى التفكير بشكل جدى فى التعاقد مع ظهير أيمن تحسبا لرحيل كريم العراقى لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه. Advertisements جدير بالذكر أن القيد موقوف فى المصرى بناء على قرار من الاتحاد الدولى لفترتين على خلفية أزمة لاعب الفريق شيخ موكورو مع هلال أبيض السودانى وعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليه فى الموعد المحدد، ويسعى مسئولو النادى الساحلى إلى تقديم بعض المستندات الدالة على صحة موقفهم من أجل الاكتفاء بفترة القيد الماضية فقط حتى يتثنى للجهاز الفنى تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

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