شكرا لقرائتكم الدوماني: الزمالك يتعرض للظلم دائما.. وهذه أسباب الانسحاب الشهيرة بعد طرد عبد العزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق أن الزمالك تعرض للظلم كما أنه تعرض لظلم كبير في عدم احتساب ركلات جزاء له، كاشفا واقعة انسحاب الزمالك من مباراة القمة ضد الأهلي بعد طرد أيمن عبد عبد العزيز وقت أن كان فاروق جعفر يقود الفريق فنيا مؤكدا أن عبد العزيز شعر بالظلم لأنه تلقى طرد مباشر من تدخل عادل ضد ابراهيم حسن، كما أن الطرد أربك حسابات المدير الفني الذي انفعل من قرارات الحكم.

قال الدوماني في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: تعلمت من كل مدرب عملت معه شيئا جديدا، سواء من الناحية الفنية أو السلوكية او الإدارية، كاشفا أن حلمي طولان له تأثير كبير في شخصيته، حيث دربني 3 مرات مع المنتخب الأولمبي والزمالك وحرس الحدود، وعلمنا الالتزام والاهتمام بالسلوكيات وهي أمور أفادتني في مشواري مع التدريب، وهو من أفضل المدربين في مصر، ونجح مع كل الفرق التي تولى تدريبها.

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شدد على أن عمر السعيد لم يقدم كل إمكانياته مع الزمالك وأرى أنه قادر على تقديم الكثير ويكون له دور كبير في صفوف الفريق الأبيض، وهو يحتاج المساندة لأنه قوي بدنيا، أمام حميد أحداد فقد تعرض للظلم لأنه لاعب صندوق، وعند مشاركته مع الزمالك لم يكن يشارك كمهاجم صريح.

رشح الدوماني، حسام حسن لاعب سموحة للانضمام إلى صفوف الزمالك مؤكدا أن لديه القدرة على تقديم الاضافة الفنية للفريق الأبيض، مؤكدا أن طاىرق حامد من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأبيض بالفترة الحالية، كما أن مصطفى محمد هو أهم لاعب صاعد بالفترة الأخيرة وأمل الفريق الأبيض ومنتخب مصر.