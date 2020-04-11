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شكرا لقرائتكم خالد مرتجي يسترجع ذكريات قيادة أول بعثة للأهلي منذ 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إسترجع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ذكريات أول مرة يتولي فيها رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل نحو 15 عاما.
وكتب المهندس خالد مرتجي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :الصوره دي من 15 سنة وتحديدًا ابريل 2005 اثناء مران الأهلي.
أضاف مرتجي : كانت أول رئاسة بعثه لي في الجزائر مباراة اتحاد العاصمة موضحا أن الاجواء كانت صعبه جدا في ستاد يسمي جهنم بولوغين مؤكدا ربنا كرمنا وكسبنا بهدف محمد بركات.
واستطرد مرتجي : ذكريات جميله حبيت أشارك أصدقائي فيها في هذه الأجواء الصعبة ربنا يعديها علي خير.
ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حاليا علي خلفية وباء كورونا الذي يجتاح العالم.
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