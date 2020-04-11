اخبار الرياضه

خالد مرتجي يسترجع ذكريات قيادة أول بعثة للأهلي منذ 15 عاما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خالد مرتجي يسترجع ذكريات قيادة أول بعثة للأهلي منذ 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إسترجع  المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ذكريات أول مرة يتولي فيها رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل نحو 15 عاما.

 

وكتب  المهندس خالد مرتجي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :الصوره دي من 15 سنة وتحديدًا ابريل 2005 اثناء مران الأهلي.

 

Advertisements

أضاف مرتجي : كانت أول رئاسة بعثه لي في الجزائر مباراة اتحاد العاصمة موضحا أن الاجواء كانت صعبه جدا في ستاد يسمي جهنم بولوغين مؤكدا ربنا كرمنا وكسبنا بهدف محمد بركات.

 

واستطرد مرتجي : ذكريات جميله حبيت أشارك أصدقائي فيها في هذه الأجواء الصعبة ربنا يعديها علي خير.

 

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حاليا علي خلفية وباء الذي يجتاح العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد مرتجي يسترجع ذكريات قيادة أول بعثة للأهلي منذ 15 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا