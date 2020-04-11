شكرا لقرائتكم وست هام يؤجل رواتب لاعبيه.. ويخفض أجر مدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح وست هام يونايتد ثاني فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن عن تأجيل رواتب اللاعبين للتعامل مع الصعوبات المالية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد يوم من إعلان نادي ساوثهامبتون عن تأجيل جزء من الرواتب قال وست هام يوم السبت إنه اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يأمل من خلالها الحفاظ على الوظائف ودفع الرواتب الكاملة للموظفين غير اللاعبين.

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وأضاف مارك نوبل قائد وست هام في بيان: أنا فخور بأن التشكيلة بأكملها أظهرت بوضوح رغبتها في لعب دور في دعم الآخرين من خلال هذا الموقف.

كما سيخفض المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز ونائب الرئيس كارين برادي والمدير المالي آندي موليت 30 في المئة من رواتبهم.

وسيضخ ديفيد سوليفان وديفيد غولد رئيسا النادي بالمشاركة وبقية حملة الأسهم 30 مليون جنيه إسترليني في النادي للتعامل مع التحديات.