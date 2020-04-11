الاتحاد الإفريقي يؤجل نصف نهائي "الأبطال" بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر كاف في بيان رسمي أصدره يوم السبت أنه في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كوفيد-19ووسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ تأجيل مباريات نصف النهائي في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر.
وأضاف "كاف" أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه سيتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن تأثير الوباء في القارة.
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