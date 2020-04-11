تفقد وزير الرياضية لمضمار الدراجات والمعلب الرئيسي

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعمل زيارة لإستاد القاهرة في صباح اليوم ومن خلال هذه الزيارة كان يتفقد إستاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسي، وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو التأكد من جميع أعمال الصيانة الدورية وحماية جميع المنشآت وذلك في الفترة المتوقف فيها جميع الأنشطة الرياضية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار جميع المتابعات المستمرة الخاصة بالأعمال الحالية التي من بينها تطوير جميع المنشآت والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أعمال الصيانة، وتتم هذه الزيارة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد التي دفعت الأنشطة التجارية للتوقف، مع استمرار جميع اللاعبين لممارسة الأنشطة الرياضية في منازلهم.