لاعبون يعوضون غياب اللاعب أحمد فتحي بالنادي الأهلي

بعد ما قام لاعب فريق النادي الأهلي أحمد فتحي برفض العرض المقدم له بشأن تجديد تعاقده مع النادي الذي سينتهي في هذا الموسم، قد تقلصت تحركات النادي في ملف تدعيم الجبهة اليمنى، كما أن مصادر النادي الأهلي قامت بالإعلان عن أن هناك 7 لاعبين سوف يكونوا تحت قيادة الجهاز الفني.

كما أن مصادر النادي الأهلي أكدت على امتلاكها في الوقت الحالي لأفضل اللاعبين كحسين الشحات، ورامي ربيعة، ومحمد هاني للتواجد في مركز الجبهة اليمني لنهاية ارتباطات الموسم الحالي، وأوضحت مصادر النادي الأهلي أن في نهاية هذا الموسم ستلاحظ عودة الثلاثي الماهرين وهما أكرم توفيق، وباسم علي، وكريم يحيي وجمعيهم قادرين على التواجد في هذا المركز بكل قوة.