شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي :"سنبرم 3 صفقات في الصيف لتلبية احتياجات فايلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي العدد الأقرب لصفقات الفريق التي سيرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الجلسة التي جمعت السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمحمود الخطيب رئيس النادي خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن فايلر اتفق مع الخطيب على إبرام 3 صفقات في خط الدفاع والهجوم وبالتحديد في مركز المهاجم الجناح والظهير الأيمن والمساك، على أن يكون تدعيم المركز الأخير بواحد من الثنائي أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش أوأسامة جلال لاعب إنبي.

ويرغب مسئولو الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن الأساسي، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وعدم توصل اللاعب الملقب بالجوكر لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن تجديد عقده.

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كما يضع مسئولو الأهلي تصوراً حال رحيل رمضان صبحي لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة، حيث تجد إدارة الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته بسبب المقابل المادي الكبير الذي يطلبه ناديه سواء لتجديد مدة اعارته أو بيعه نهائياً.

ويضع مسئولو الأهلي عدداً من البدائل لتعويض رحيل رمضان صبحي أو لتدعيم مركز الجناح المهاجم بشكل عام ومنهم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي وثنائي أجنبي تم ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.