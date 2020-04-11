شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع فتحي مبروك خطة قطاع الناشئين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع ومعرفة تصوّر مبروك للقطاع في الموسم الجديد خاصة بعدما أوشك لحالي على الإنتهاء في ظل تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".

ويستمع الخطيب لرؤية فتحي مبروك بشأن القطاع وإحتياجاته وسبل النهوض به وغيرها من الأمور التى سيتم مناقشتها في الجلسة التى تأتي ضمن خطة رئيس الاهلي لدراسة جميع الملفات الكروية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

كما ستبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من أجل دراسة احتياجات هذا القطاع جيداً، وما يحتاجه من سُبل مختلفة من أجل تدعيمه بالشكل الجيد والذى ينجح من خلاله فى إفراز عناصر جيدة للفريق الأول.

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وترغب لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، فى الوقوف على مستوى بعض المدربين وإمكانية إجراء بعض التغييرات فى هذا القطاع الذى يترأسه فتحى مبروك بما يتناسب من احتياجات المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، كلفت لجنة التخطيط بالأهلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول فى مفاوضات رسمية مع ساشا وكيل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لتجديد عقده واستمراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى رحب فايلر بتجديد عقده لمدة موسمين، رغم أنه يملك فى جعبته حالياً 3 عروض أحدهم من الدورى السويسرى والعرضين الآخرين فى الخليج، إلا أنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلى، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمى قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدورى المصرى وهو ما سيحدث فى جلسة بسويسرا عقب فتح المجال الجوي

واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.