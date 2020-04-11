شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مبادرة رئيس الوزراء.. هل يتم خصم 20% من عقود اللاعبين والمدربين ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء مؤخرا، اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة 3 شهور مقبلة لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق " تحيا مصر"، كما استعرضوا عددًا من المبادرات المحلية المختلفة التى تمت لدعم هذه العمالة، التى تضررت من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلًا.. وتفاعل مع رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة المحافظون ونوابهم الذين أعلنوا أيضا موافقتهم على خصم 20% من رواتبهم دعما للمتضررين من ازمة فيروس كورونا.
موقف رئيس الوزراء والمحافظين أصبح حديث مسئولى الأندية والاتحادات الرياضية خلال الساعات الأخيرة، والذين بدأو يفكرون فى الأمر بهدف التضامن مع هذه المبادرة، بحيث يتم التفاوض مع المدربين واللاعبين على ان يتم خصم 20% من قيمة عقودهم والتبرع بها لمتضررى أزمة فيروس كورونا أو على الأقل تخفيض العقود بسبب الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى فى مصر، وخاصة ان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا أنه لا يملك إصدار قرار بتخفيض عقود اللاعبين وان هذا الأمر يتم بالتراضى بين اللاعبين والمدربين من ناحية والأندية من ناحية أخرى.
كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب التكفل بـ600 أسرة من الاسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
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