شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تصرف 30 ألف جنيه مستحقات حكام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستلم مسئولو لجنة الحكام بأسوان المستحقات المالية، من اتحاد الكرة بقيمة 30 ألف جنيه عن مباريات الممتاز والقسمين الثانى والثالث .

وكانت كل المناطق قد تسلمت مستحقاتها المالية بشكل نقدى لمباريات القسم الأول والثانى ، وبشيكات للقسم الثالث ، وتاخرت اسوان بسبب ظروف حظر التجوال نظرا لبعد المسافة عن القاهرة ، وانتهى الأمر باستلام المبالغ .

وصرفت اللجنة اللرئيسية بقيادة عزب حجاج ووجيه احمد الأربعاء الماضى مستحقات لمناطقتى المنيا وشمال سيناء باجمالى 170 الف جنيه ، حيث حضر مندوبى لجان الحكام إلى مقر الجبلاية لاستلام المبالغ النقدية عن القسمين الأول والثانى ، والشيكات عن القسم الثالث.

Advertisements

وقامت اللجنة بقيادة عزب حجاج ، بصرف مبلغ مليون و٥٩٧ الف جنيه الى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والاسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث ، و ٩١٢ الف و٤٠٠ جنيه أمس الثلاثاء لمناطق الاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وكفر الشيخ.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كافة مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.