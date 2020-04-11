شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص المحترفين بالدورى من المستفيد؟ مجزرة الـ11 لاعبا بالقطبين تصنع 3 منتخبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراوح تداعيات قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك،
كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.
ويصب هذا القرار في مصلحة الفرق المتوسطة التي لا توجد لديها القدرة على ضم العديد من اللاعبين الأجانب، فجميع الفرق تضم لاعبين من الخارج بمتوسط 2 أو 3 من أجل تغطية الرواتب الخاصة بهم.
الجميع خلال الوقت الحالي ينتظر القرار النهائي بشأن اعتماد اتحاد الكرة القرار الفاصل بشأن عدد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل.
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