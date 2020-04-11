تقليص المحترفين بالدورى من المستفيد؟ مجزرة الـ11 لاعبا بالقطبين تصنع 3 منتخبات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراوح تداعيات قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك،

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب بالدوري الممتاز. سوبر كورة يرصد تداعيات قرار تقليص اللاعبين الأجانب على الأهلي والزمالك والمنتخب.. لمزيد من التفاصيل من هنا..وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

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ويصب هذا القرار في مصلحة الفرق المتوسطة التي لا توجد لديها القدرة على ضم العديد من اللاعبين الأجانب، فجميع الفرق تضم لاعبين من الخارج بمتوسط 2 أو 3 من أجل تغطية الرواتب الخاصة بهم.

الجميع خلال الوقت الحالي ينتظر القرار النهائي بشأن اعتماد اتحاد الكرة القرار الفاصل بشأن عدد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل.