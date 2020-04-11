القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الانخفاضات الكبيرة التي سجلها الموقع المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم "ترانسفير ماركت" عن تراجع كبير في أسعار اللاعبين العشرة الأغلى في الإيجيبشن ليج.

وبالرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار اللاعبين بمختلف أنحاء الأندية الا أن الدولى المصري رمضان صبحي واصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بقيمة سوقية وصلت الى 3.2 مليون يورو، فيما تذيل القائمة اللاعب جونيور أجايي لاعب القلعة الحمراء أيضاً.

وتقاسم القائمة اللاعبين المحليين والمحترفين حيث تواجد 5 لاعبين دوليين فراعنة، بينما جاء من العرب 3 لاعبين ومن الأفارقة 2 فقط.

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وجاء بالمرتبة الثانية ووصافة أغلى لاعبي الدوري المصري الممتاز النجم التونسي فرجاني ساسي بقيمة تسويقية بلغت مليوني يورو، فيما وصلت قيمة صاحب المرتبة الثالث الحارس الدولي محمد الشناوي ما يوازي 1.7 مليون يورو.

وشهدت قائمة اغلى 10 لاعبين في الدوري المصري الممتاز تواجد حارسين مصريين هما محمد الشناوي حارس الأهلي ونجم بيراميدز أحمد الشناوي.

لمعرفة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري بعد صدمة انخفاض القيمة التسويقية، اضغط هنا