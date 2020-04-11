شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة فى رسالة لرونالدينيو من مباراة الأهلي وبرشلونة: وراك وراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، ذاكرة مباراة الفريق التاريخية أمام برشلونة الأسبانى فى صيف 2009 بملعب ويمبلي بانجلترا، والتى فاز بها الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل هاني العجيزي الهدف الوحيد للأهلاوية.

ونشر وائل جمعة صورته عبر استورى الاستجرام خلال ملاحقة النجم البرازيلى رونالدينيو فى المباراة، معلقًا عليها ضاحكًا: "وراك وراك".

وخرج النجم البرازيلى رونالدينيو، من أحد السجون فى باراجواى، الثلاثاء الماضى، بعد أن قضى فيه 32 يوما، رفقة شقيقه روبرتو بعد اتهامهم بدخول البلاد، بجواز سفر مزور، بعد دفعه كفالة وصلت قيمتها إلى مليون و 60 ألف دولار، مع وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، إن النجم البرازيلى، سيقضى فترة الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى شقيقه، داخل احدى المنتجعات الفاخرة فى باراجواى، إذ يقيم فى فندق 4 نجوم، فى جناح رئاسي، والذى يضم مسبح بجانب صالة ألعاب رياضية.

Advertisements

أضافت الصحيفة أن، الليلة فى الفندق الذى يعيش فى رونالدينيو، تصل قيمتها إلى 87 جنيه إسترليني، وهو أقل من سعرها فى الأوقات العادية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان النجم البرازيلى، قد دخل السجن، قبل أكثر من شهر، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، بسبب محاولة دخوله باراجواى، بجواز سفر مزور.

وشارك رونالدينيو فى دورة مع زملائه الجدد فى السجن، وظهر بالفعل النجم المتوج بكأس العالم 2002 مع السجناء، ونجح فى قيادتهم للفوز بخنزير رضيع يصل وزنه إلى 16 كيلوجراما، وسجل خمسة أهداف وأضاف ست تمريرات حاسمة حيث فاز فريقه 11-2