أول تعليق من بيراميدز على تأجيل الكونفدرالية: توقعنا ونتمنى عودة الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي كان سيلتقي فيها بيراميدز بنظيره حوريا كوناكري الغيني.
أوضح سعيد فى تصريحات صحفية، أن قرار التأجيل كان متوقعا من جانب الكاف، خاصة وأن جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي القرار لم يكن مفاجئا على الإطلاق، والتأجيل قرار صائب لمصلحة الجميع وبهدف الحفاظ على الصحة العامة.
شدد هانى سعيد على أنه يتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن وأن ينتهي فيروس كورونا تماما وينجح العالم في السيطرة على هذا الوباء القاتل، مشيرا إلى أن الرياضة وكرة القدم تحديدا مهمة لجميع الشعوب وعودتها تعني عودة الحياة مرة أخرى.
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