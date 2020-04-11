شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نورالدين يرفض حفظ التحقيق فى خناقته مع جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حفظ الشكوى المقدمة من جهاد جريشة ضده متمسكا باستمرار التحقيق خاصة بعدما وجه جريشة اتهامات للحكم الدولى نور الدين طالت عمله .

وتقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية ضد زميله إبراهيم نور الدين يتهمه بالاساءة لسمعته وتسريب محادثات الحكام عبر تطبيق "واتس اب " مع اتهامات أخرى ضد نور الدين الذى حضر التحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للجبلاية ونفى كل الاتهامات مدعما كلامه بالمستندات في الوقت الذى غاب جهاد جريشة مما أدى لاقتراح بحفظ التحقيق طالما غاب صاحب الشكوى ( جريشة) ولكن رفض إبراهيم نور الدين وتمنسك باستمرار التحقيق لان الشكوى تتضمن نقاط تتعلق بسمعته ، وهو الامر الذى جعل الماشطة يعلن استمرار التحقيق وإيقاف جريشة لحين الحضور والخضوع للتحقيق مرة أخرى وبالفعل تمت دعوة جريشة وسيتوجه للجبلاية ظهر غدا الاحد للمثول للتحقيق.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام.

يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرًا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق.